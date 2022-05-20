وصرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأنها خلال اتصال مرئي مع نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الجمعة، أكت له أن المجموعة الأولى التي تضم 15 مدفعا متحركا من الطراز المذكور ستصل أوكرانيا في تموز.



وتضم حزمة المساعدات العسكرية هذه أيضا 59 ألف قطعة ذخيرة لهذه المدافع وتدريب الفرق العسكرية الأوكرانية على تشغيلها في قواعد الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى تصدير 15 مدفعا آخر من هذا الطراز إلى كييف بحلول نهاية الصيف.



ورحبت بيربوك بقرار برلين إمداد كييف بهذه المدافع، قائلة: "نعمل الآن معا على التأكد من أن 15 "الفهد" أولى ستكون جاهزة للاستعمال اعتبارا من منتصف يوليو، مع الفرق المدربة بالكامل".



وكانت روسيا التي تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا قد حذرت مرارا من أن أي شحنات أسلحة تصل هذا البلد من الخارج تشكل هدفا عسكريا مشروعا لقواتها.

