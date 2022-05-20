الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 20 أيار 2022 ساعة 21:35

قوات تيغراي تعلن إطلاق سراح أكثر من 4000 أسير حرب إثيوبي

قوات تيغراي تعلن إطلاق سراح أكثر من 4000 أسير حرب إثيوبي
وجاء إعلان "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" قرار إطلاق السراح عبر "تويتر"، وسط تصاعد حرب كلامية بين مسؤولين إثيوبيين ومسؤولي إقليم تيغراي.

وقالت الجبهة في التغريدة إن قواتها قررت الإفراج عن 4208 أسرى حرب بقرار عفو، من بينهم 401 امرأة.

ونقل عن منسق مركز الأسرى بالاقليم، بيرهاني كيبيدي، القول "اعتقل معظمهم في قتال خارج إقليم تيغراي، وانضم آخرون إلى القتال في تجنيد اجباري".

وجاء قرار الإفراج عن السجناء بعد أسابيع من المحادثات التي جرت بين القادة العسكريين من الجانبين، بحسب دبلوماسي أجنبي في أديس أبابا، قال إن المحادثات على المستوى السياسي لم تجر بعد.

وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها "قوات تيغراي" عن إطلاق سراح أسرى حرب. ففي يوليو 2021 أعلن عن إطلاق سراح 1000 جندي من الجيش الاتحادي بعد استعراضهم أمام الجمهور.

وقال وليام دافيسون، كبير محللي شؤون إثيوبيا بمجموعة الأزمات الدولية، للأسوشيتدبرس "من المحتمل أن تكون عمليات اطلاق السراح هذه علامة على حسن النية وأيضا على النقص الحاد في الغذاء في تيغراي".

واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا، في نوفمبر 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر 2020 بسبب كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
مصدر : وكالات
رقم : 995247
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط المحورية للحكومة
رئيسي: انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط المحورية للحكومة
السيد نصر الله: نكبة 15 ايار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب
السيد نصر الله: نكبة 15 ايار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب
20 أيار 2022
اللواء سلامي: اننا اليوم أقوى من أي وقت مضى
اللواء سلامي: اننا اليوم أقوى من أي وقت مضى
20 أيار 2022
لماذا ترتبك ‘‘إسرائيل‘‘ من سلاح المقاومة؟
لماذا ترتبك ‘‘إسرائيل‘‘ من سلاح المقاومة؟
20 أيار 2022
سياري يسلط الضوء على توفير ايران أمن المياه الدولية
سياري يسلط الضوء على توفير ايران أمن المياه الدولية
20 أيار 2022
ايران تؤكد دعمها لجهود الامم المتحدة في حل مشكلة انعدام الامن الغذائي
ايران تؤكد دعمها لجهود الامم المتحدة في حل مشكلة انعدام الامن الغذائي
20 أيار 2022
تعاون عسكري بين طهران ودوشنبه حول الإرهاب والحرب في أوكرانيا
تعاون عسكري بين طهران ودوشنبه حول الإرهاب والحرب في أوكرانيا
20 أيار 2022
زيارة أمير قطر لإسبانيا ..هل تعالج أوروبا حاجاتها من إمدادات الغاز؟
زيارة أمير قطر لإسبانيا ..هل تعالج أوروبا حاجاتها من إمدادات الغاز؟
20 أيار 2022
الذباب الإلكتروني ...سلاح"ابن سلمان" المفضل
الذباب الإلكتروني ...سلاح"ابن سلمان" المفضل
20 أيار 2022
ممر إيران هو الحلقة المفقودة بين الصين وأوروبا
ممر إيران هو الحلقة المفقودة بين الصين وأوروبا
19 أيار 2022
مفاجأة الصدر الجديدة والتحول الأكثر تعقيدًا في المأزق السياسي في بغداد
مفاجأة الصدر الجديدة والتحول الأكثر تعقيدًا في المأزق السياسي في بغداد
19 أيار 2022
ما دلالات الرد الروسيّ على الهجمات الإسرائيليّة في سوريا؟
ما دلالات الرد الروسيّ على الهجمات الإسرائيليّة في سوريا؟
19 أيار 2022
تجاوز الصهيونية الخطوط الحمراء للفلسطينيين لكبح عمليات المقاومة
تجاوز الصهيونية الخطوط الحمراء للفلسطينيين لكبح عمليات المقاومة
19 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تعاون عسكري بين طهران ودوشنبه حول الإرهاب والحرب في أوكرانيا
الذباب الإلكتروني ...سلاح"ابن سلمان" المفضل
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة