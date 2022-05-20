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الجمعة 20 أيار 2022 ساعة 21:41

القبض على 3 إرهابيين وضبط أعتدة في نينوى

القبض على 3 إرهابيين وضبط أعتدة في نينوى
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أنه "بعمليات نوعية واستباقية استهدفت ملاحقة وتعقب ما تبقى من فلول داعش الإرهابية والوصول الى مخلفات أسلحته وأعتدته، ونفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشُعب استخبارات الفرق العاشرة والسادسة عشرة والخامسة عشرة وباسناد قوة من قيادة القوات البرية متمثلة بألوية المشاة ٣٨ و٩٢ و٧١ و٧٣ و٢١ ، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ،اثنان منهم في منطقة الكيلو ٧ وسيطرة الفلاحات مدخل الفلوجة- رمادي في الأنبار"، لافتاً الى أن "أحد الإرهابيين تمت إصابته من قبل القوات الأمنية اثناء معارك التحرير وفر هارباً الى جهة مجهولة".

وأضاف أنه "تم إلقاء القبض على الإرهابي الثالث بمنطقة بادوش في نينوى وهو كان مكلفا بجمع المعلومات عن القوات الامنية والمتعاونين معها قبل التحرير لكونه كان عنصرا امنيا بما تسمى ( الشرطة اللا اسلامية ) وهم من الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".

وتابع البيان أن "القوة ضبطت كميات من الاعتدة والعبوات في مناطق عدة من غربي نينوى ضمت:

٨٠ مقذوف عيار ١٥٥
٦١ عبوة مختلفة ،
٣٨ قنبرة هاون ،
٨ مساطر تفجير ،
٧ صواريخ جهنم ،
ونوه الى أنه "تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب اصوليا فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة" .
مصدر : وكالات
رقم : 995250
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