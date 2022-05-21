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السبت 21 أيار 2022 ساعة 11:32

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ"هادي العامري"

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ"هادي العامري"
وحسب "السومرية نيوز" قال مصدر في المنظمة ، إن "الأنباء المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية لزعيم تحالف الفتح، وأمين عام منظمة بدر هادي العامري، غير صحيحة على الإطلاق".

 
مصدر : وكالات
رقم : 995359
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