وحسب "السومرية نيوز" قال مصدر في المنظمة ، إن "الأنباء المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية لزعيم تحالف الفتح، وأمين عام منظمة بدر هادي العامري، غير صحيحة على الإطلاق".



