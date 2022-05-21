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السبت 21 أيار 2022 ساعة 13:54

المالكي يؤكد على دعم القضاء العراقي: حافظوا على استقلاليته واحترامه

المالكي يؤكد على دعم القضاء العراقي: حافظوا على استقلاليته واحترامه
وحسب مصادر قال المالكي في بيان ، إنه "من اجل ان يكون القضاء هو الحكم العدل وله القول الفصل في جميع القضايا والشكاوى التي ترفع امامه، يجب احترام السلطة القضائية والاقرار بحياديتها، وحيادية قرارات المحكمه الاتحادية سواء صدر لصالح هذا الطرف ام ذاك، او خالف رغبة هذا الطرف ام ذاك، وان لا يتم التعامل بالانتقائية مع قرارات المحكمة الاتحادية والقضاء".

وأضاف "نؤكد دعمنا لقرارات القضاء والمحكمة الاتحادية، ونشدد على اهمية قول الحق وجعل الله هو الرقيب بلا خشية من لومة لائم ولا مجاملة طرف على حساب الحقيقة والواقع، وعلى جميع السياسيين وغيرهم الرضى بالقرارات القضائية، حافظوا على استقلالية القضاء واحترامه وحيادية دوره، لانه الركن الاخير لثبات العملية السياسية واستقرارها على الخط الدستوري".
مصدر : وكالات
رقم : 995384
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