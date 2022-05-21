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السبت 21 أيار 2022 ساعة 13:55

خطيب زادة: ايران تتابع حقها من مياه نهر هيرمند الحدودي عبر القنوات القانونية

خطيب زادة: ايران تتابع حقها من مياه نهر هيرمند الحدودي عبر القنوات القانونية
وزار خطيب زادة صباح اليوم السبت، على رأس وفد معبر دوغارون الحدودي بين ايران وافغانستان وقال خلال زيارة لمدينة تايباد الحدودية لمراسل "ارنا"، نتابع حق ايران من مياه نهر هيرمند الحدودي في محافظة سيستان وبلوشستان (شرق) واوضح أجرى المفوضان الساميان للمياه في البلدين اتصالات مع بعضهما البعض في هذا المجال.

وأوضح، ان الغرض من هذه الزيارة هو التعرف على هذا الموقع الاقتصادي الذي يحسد حسن الجوار بين ايران وأفغانستان.

وصرح خطيب زادة، يعتبر معبر دوغارون الحدودي من أهم المعابر البرية في البلاد التي تلعب دورًا مهمًا في تطوير العلاقات الإيرانية الأفغانية، وتُظهر العلاقات طويلة الأمد بين البلدين وهناك بنية تحتية جيدة في هذا المعبر تسهل عبور المسافرين وكذلك عملية التصدير والاستيراد.

ويتم تصدير ما قيمته أكثر من ملياري دولار من البضائع إلى أفغانستان عبر هذا المعبر سنويا وتقع جمارك دوغارون في مدينة تايباد وعلى مسافة 18 كم بين إيران وأفغانستان، وهي نشطة في مجال التصدير والاستيراد وعبور المسافرين.
رقم : 995385
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