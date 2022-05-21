الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 أيار 2022 ساعة 20:03

السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى 16 دولة

السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى 16 دولة
وتشمل القائمة كلا من لبنان، سوريا، تركيا، إيران، أفغانستان، الهند، اليمن، الصومال، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، ليبيا، إندونيسيا، فيتنام، أرمينيا، بيلاروس، وفنزويلا، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وعلى الرغم من عودة الرحلات الجوية بين البلدين مؤخرا، إلا أن تركيا هي الوجهة الأبرز في القائمة السعودية.

وكانت المديرية العامة للجوزات في السعودية أصدرت تعليمات إرشادية للمواطنين قبل السفر خلال موسم العطلة الصيفية المقبل، منها ضرورة تلقي ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأشخاص البالغين الذين ليس لديهم استثناء من التطعيم.

واوضحت المديرية أن صلاحية الجواز يجب أن تكون 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر للدول الأخرى، بالإضافة إلى صلاحية 3 أشهر لبطاقة الهوية للسفر لدول مجلس التعاون.
مصدر : وكالات
رقم : 995419
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استمرار تحرك العراق في اتجاه طرد القوات الأمريكية
استمرار تحرك العراق في اتجاه طرد القوات الأمريكية
تضارب الأنباء حول انسحاب الطواقم المصرية العاملة في إعادة إعمار غزة
تضارب الأنباء حول انسحاب الطواقم المصرية العاملة في إعادة إعمار غزة
21 أيار 2022
تمديد الهدنة في اليمن يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام التحالف السعودي ببنودها
تمديد الهدنة في اليمن يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام التحالف السعودي ببنودها
21 أيار 2022
إسرائيل وعقدة اغتيال السنوار والضيف.. هل ترتكب تل أبيب تلك الحماقة؟
إسرائيل وعقدة اغتيال السنوار والضيف.. هل ترتكب تل أبيب تلك الحماقة؟
21 أيار 2022
رئيسي: انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط المحورية للحكومة
رئيسي: انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط المحورية للحكومة
20 أيار 2022
السيد نصر الله: نكبة 15 ايار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب
السيد نصر الله: نكبة 15 ايار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب
20 أيار 2022
اللواء سلامي: اننا اليوم أقوى من أي وقت مضى
اللواء سلامي: اننا اليوم أقوى من أي وقت مضى
20 أيار 2022
لماذا ترتبك ‘‘إسرائيل‘‘ من سلاح المقاومة؟
لماذا ترتبك ‘‘إسرائيل‘‘ من سلاح المقاومة؟
20 أيار 2022
سياري يسلط الضوء على توفير ايران أمن المياه الدولية
سياري يسلط الضوء على توفير ايران أمن المياه الدولية
20 أيار 2022
ايران تؤكد دعمها لجهود الامم المتحدة في حل مشكلة انعدام الامن الغذائي
ايران تؤكد دعمها لجهود الامم المتحدة في حل مشكلة انعدام الامن الغذائي
20 أيار 2022
تعاون عسكري بين طهران ودوشنبه حول الإرهاب والحرب في أوكرانيا
تعاون عسكري بين طهران ودوشنبه حول الإرهاب والحرب في أوكرانيا
20 أيار 2022
زيارة أمير قطر لإسبانيا ..هل تعالج أوروبا حاجاتها من إمدادات الغاز؟
زيارة أمير قطر لإسبانيا ..هل تعالج أوروبا حاجاتها من إمدادات الغاز؟
20 أيار 2022
الذباب الإلكتروني ...سلاح"ابن سلمان" المفضل
الذباب الإلكتروني ...سلاح"ابن سلمان" المفضل
20 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تضارب الأنباء حول انسحاب الطواقم المصرية العاملة في إعادة إعمار غزة
إسرائيل وعقدة اغتيال السنوار والضيف.. هل ترتكب تل أبيب تلك الحماقة؟
تعاون عسكري بين طهران ودوشنبه حول الإرهاب والحرب في أوكرانيا
الذباب الإلكتروني ...سلاح"ابن سلمان" المفضل