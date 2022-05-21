السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى 16 دولة

وتشمل القائمة كلا من لبنان، سوريا، تركيا، إيران، أفغانستان، الهند، اليمن، الصومال، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، ليبيا، إندونيسيا، فيتنام، أرمينيا، بيلاروس، وفنزويلا، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" المحلية.



وعلى الرغم من عودة الرحلات الجوية بين البلدين مؤخرا، إلا أن تركيا هي الوجهة الأبرز في القائمة السعودية.



وكانت المديرية العامة للجوزات في السعودية أصدرت تعليمات إرشادية للمواطنين قبل السفر خلال موسم العطلة الصيفية المقبل، منها ضرورة تلقي ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأشخاص البالغين الذين ليس لديهم استثناء من التطعيم.



واوضحت المديرية أن صلاحية الجواز يجب أن تكون 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر للدول الأخرى، بالإضافة إلى صلاحية 3 أشهر لبطاقة الهوية للسفر لدول مجلس التعاون.