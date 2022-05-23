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الاثنين 23 أيار 2022 ساعة 07:33

الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان

الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
وفي تصريحات للصحفيين في مطار مهرآباد الدولي قبيل مغادرة العاصمة طهران إلى مسقط قال الرئيس رئيسي ان زيارة سلطنة عمان تأتي في اطار تطوير العلاقات الجيدة مع دول الجوار ونأمل أن تستمر هذه الزيارات.

واكد ان العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستتحسن بالتأكيد في مختلف المجالات بما فيها النقل والطاقة والسياحة خاصة السياحة الصحية.

وقال السيد رئيسي : "في هذه الزيارة سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين وستتم متابعتها لتنفيذها.

ولفت الى ان هذه الزيارة تأتي في اطار سياسة الحكومة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار مؤكدا ان الزيارة تحظى ببالغ الاهمية لنا.

واعتبر رئيس الجمهورية تمتين العلاقات من الاهداف الرئيسية لزيارة عمان وشدد على أن "التعاون الإقليمي واجراء الحوار من شأنهما ان يضمنا الامن لمنطقتنا واضاف ان التواجد الاجنبي لا يجلب الامن للمنطقة بل يهدده.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس الجمهورية، سلطان عمان لتوقيع عدة وثائق للتعاون المشترك.

کما سیلتقی رئيسي مع الإيرانيين المقيمين في هذا البلد ورجال أعمال ونشطاء اقتصاديين عمانيين.

وتعد زيارة رئيسي إلى مسقط أول زيارة يقوم بها رئيس الجمهورية إلى هذا البلد في عهد سلطان عمان الجديد "هيثم بن طارق آل سعيد"، وخامس زيارة خارجية لرئيسي في الأشهر التسعة الأولى من الحكومة الـ 13.

يذكر أن وفدا من 50 شخصا من رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين زاروا السلطنة مؤخرا لتهيئة الظروف لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
رقم : 995620
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