ايران.. أول مختبر دفع فضائي يحصل على شهادة دولية

واكد مدير المركز الإيراني لأبحاث الفضاء حسين صميمي، الحاجة إلى تطوير تكنولوجيا لأنظمة الدفع الفضائي، وقال: تستخدم الدفاعات الكيميائية بمستوى دفع محدود من 0.1 إلى 25 نيوتن على نطاق واسع في العالم لتحريك المدارات والحفاظ عليها أو التحكم في موقع الأقمار الصناعية.



واضاف: في إيران، لا بد من استخدام هذا النوع من أنظمة الدفع في المستقبل القريب وفي الأجيال القادمة من أقمار القياس والاتصالات السلكية واللاسلكية، لذلك وضع المركز الإيراني لأبحاث الفضاء على جدول أعماله تطوير الصناديق الكيميائية بمستويات ثقة محدودة بما يتماشى مع خارطة الطريق لتطوير تكنولوجيا أنظمة الدفع في الفضاء.



وأوضح صميمي: من أجل تطوير هذه المنتجات التكنولوجية في ظروف آمنة ومع مراعاة معايير الفضاء، هناك حاجة إلى معدات خاصة وبنية تحتية لإجراء اختبارات مختلفة.



واشار الى انه تم تأسيس مختبر كيميائي للفضاء للمرة الأولى في ايران العام 2018 من قبل خبراء معهد أبحاث أنظمة النقل الفضائي التابع لمركز الأبحاث، ويقدم خدمات الاختبار لتطوير الصناديق الكيميائية ومكوناتها في هذا المركز.



وتابع قائلا: في هذا المختبر، المعروف بأسم "مختبر أبو ريحان البيروني"، هناك القدرة على إجراء مجموعة متنوعة من اختبارات التطوير وجمع البيانات في ظروف الغلاف الجوي والفراغ من أجل الصناديق الكيميائية المكونة من مكون واحد ومكونين، وتلعب هذه البنية التحتية دورا مهما في سلسلة البحث والتطوير الخاصة بالصناديق الكيميائية.



وبخصوص عملية الحصول على هذه الشهادة، قال صميمي: شهادة "ISO / IEC 17025 هي معيار دولي ومتخصص لمختبرات الفحص والمعايرة، ويتناول تأهيل هذه المختبرات، وتحدد هذه المواصفة القياسية المتطلبات العامة للتأهيل للاختبار أو المعايرة، وكذلك أخذ العينات من قبل المختبرات، والتي تغطي الطرق القياسية وغير القياسية وكذلك الطرق التي طورها المختبر نفسه، ويوصى باعتماد هذه المواصفة القياسية الدولية للمختبرات التي تعمل على تطوير أنظمة الجودة والتشغيل والتقنية.



واردف يقول: بدأ تنفيذ الاستعدادات لتطبيق هذه المواصفة في مختبر أبو ريحان البيروني في منتصف العام 2019 واستمرت عملية الحصول على الشهادة الأولى حتى حزيران / يونيو 2020، وتم إصدار الشهادة الأولى وفقًا لمعيار ISO / IEC 17025 نسخة 005 ، والذي تم تقييمه ومراجعته من قبل مؤسسة اعتماد بارسيان، وأخيراً تم إصدار شهادة المعيار المذكور من قبل المركز الإيراني لمعايير الدفاع (IDS).



وأضاف: بانتهاء صلاحية الشهادة الأولية، بدأت عملية تجديد الشهادة وفق طبعة 2017 ISO / IEC 17025 في ديسمبر 2021، واستمرت مراحل التقييم والتدقيق والإجراءات الإدارية حتى نهاية مارس الماضي.



واردف صميمي قائلا: في غضون ذلك، تم صياغة وتحديث الوثائق المتعلقة بتنفيذ المعيار المذكور وتنفيذ هياكل النظام وإجراءات سير العمل الإداري والتدريب العام والمتخصص للموظفين وكذلك الإجراءات الفنية والمتخصصة المتعلقة بالامتحانات وتعليمات العمل مع المعدات ومتطلبات الجودة تم تطوير وتحديث خبراء إدارة السلامة وضمان الجودة في معهد أبحاث أنظمة النقل الفضائي.



واختتم رئيس مركز ابحاث الفضاء الايراني قائلا: أخيرًا وبناءً على المراجعة، تم إصدار شهادة ISO / IEC 17025 وفقًا لنسخة 2017 من قبل مركز الاعتماد الوطني في إيران (NACI) باعتباره افضل مركز شهادات معملية في البلاد لمختبر أبو ريحان البيروني.لذلك، فإن الحصول على هذه الشهادة يظهر التميز المنهجي في تنفيذ مهام تطوير التكنولوجيا في مجال الدفع الفضائي وهو تطور مهم في هذا الاتجاه.