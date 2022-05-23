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الاثنين 23 أيار 2022 ساعة 07:38
الحشد الشعبي يقصف تجمعا لـ'داعش' شرق صلاح الدين
وأفادت مديرية اعلام الحشد الشعبي بأن مدفعية الحشد الشعبي قامت بمعالجة تجمع لفلول جماعة "داعش" الإرهابية بعد رصدهم في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين.
ولم تذكر مديرية اعلام الحشد المزيد من التفاصيل.
مصدر :
وكالات
رقم :
995626
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