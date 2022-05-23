رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد

وذكر رئيسي قبيل مغادرته طهران متوجهًا للعاصمة العُمانية مسقط: الثأر لدماء الشهيد خدايي بالتأكيد سيكون في المتناول، مضيفاً "نتابع تفاصيل هذه الجريمة التي تمت على يد الإرهابيين".



وشدد رئيسي: يمكننا توسيع العلاقات التجارية مع عمان في مجالات الطاقة والنفط والسياحة الطبية، مبيناً "القضايا الإقليمية ستكون على طاولة البحث مع المسؤولين في مسقط".



ولفت بشأن زيارته إلى مسقط، وقال نسعى من خلال زيارة سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الثنائية ضمن إطار سياسة التوجه نحو دول الجوار"، مشدداً على أن "الوجود الأجنبي في المنطقة يهدد أمنها ويمكن عبر الحوار والتعاون توفير أمن المنطقة".



وهذا وكانت قناة نيوز 1 الإسرائيلية قالت في وقت سابق، إن السفارات الإسرائيلية في كل أرجاء العالم تعلن حالة التأهب بعد اغتيال الضابط العسكري الإيراني الرفيع "حسن صياد خدايي" في طهرانخلافا للمرات السابقة فإن هدف الاغتيال هذه المرة لم يكن أحد ناشطي البرنامج النووي الإيراني وانما ضابط عسكري كبير في الحرس الثوري.



وأضافت القناة الصهيوينة "من أسباب قلق إسرائيل هو ان طهران اعلنت ان عملية الاغتيال هذه، تجاوزت خطوطها الحمراء وان الجهة التي تقف خلفها ستدفع ثمنا باهظا".