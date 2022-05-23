حركة المجاهدين الفلسطينية تدين اغتيال ضابط في الحرس الثوري الإيراني

وجاء في نص تصريح صحفي صادر عن حركة المجاهدين الفلسطينية بهذا الخصوص: ندين بشدة عملية الاغتيال الجبانة التي تعرض لها الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي بعملية إرهابية ترتبط بالموساد الصهيوني.



وقالت الحركة إن "العمليات الإرهابية الصهيونية في ربوع الأمة تؤكد الطبيعة الإجرامية لعدو الأمة الأول الصهيونية وحلفاؤها"، مؤكدة "أن هذه العمليات الإجرامية تستوجب تكثيف العمل المشترك لحلف المقاومة لصد هذا العدوان المتواصل".



وتقدمت الحركة بأحر التعازي للجمهورية الإسلامية في إيران ولقيادة الحرس الثوري بهذا المصاب وندعو الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان.