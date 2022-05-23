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الاثنين 23 أيار 2022 ساعة 11:26

إيران وسلطنة عمان تتفقان على تطوير حقل هنغام النفطي

إيران وسلطنة عمان تتفقان على تطوير حقل هنغام النفطي
وقال أوجي في تصريح نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إنه "اتفق مع المسؤولين العمانيين خلال زيارته إلى مسقط  على الاتفاق على تطوير حقل "هنكام" المشترك وتصدير الخدمات الفنية والهندسية من إيران إلی عُمان".

وفي عام 2005، وقع البلدان مذكرة تفاهم لتطوير حقل هنغام النفطي بشكل مشترك، لكن الاتفاق لم يُنفذ وقررت طهران تطوير الحقل بشكل مستقل في عام 2012، وفقا لرويترز.

وقال أوجي ”كأساس لمحادثاتي مع وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتطوير المراحل التالية من حقل هنغام النفطي بطريقة سلسة بين إيران وسلطنة عمان“.

وأضاف ”سيعود الاستغلال المشترك، على عكس الاستغلال التنافسي، بالفائدة على البلدين، لأن هذه الطريقة تؤدي إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالمكمن وتسمح بمزيد من عمليات الاستخراج“.

وذكرت الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء (إرنا) الأسبوع الماضي أن أوجي وافق على إحياء مشروع متعثر منذ فترة طويلة لمد خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز إلى سلطنة عمان.

ويعتبر حقل غاز ”هنغام“ الوحيد المشترك بين إيران وعمان، حيث تنتج منه إيران نفطها الخفيف، إذ إنه لحقل ”هنغام“ طبقات من الغاز وطبقات أخرى من النفط.

ويقع الحقل في محافظة هرمزکان قرب مضيق هرمز (جنوب ايران) ويبلغ احتياطي الحقل أکثر من 700 مليون برميل من النفط ونحو تريليوني قدم مکعب من الغاز.

إلى ذلك، يزور الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي سلطنة عمان اليوم الاثنين، وهي الزيارة الثانية له لدولة خليجية بعد توليه منصبه في شهر آب/ أغسطس الماضي.
رقم : 995661
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