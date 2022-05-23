الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 23 أيار 2022 ساعة 11:39

الحرس الثوري: الارهابيون سيعاقبون على اغتيال خدايي

الحرس الثوري: الارهابيون سيعاقبون على اغتيال خدايي
وقال العميد شريف إن "الأوباش الإرهابيون التابعون للاستكبار والصهيونية العالمية سيعاقبون على جريمة اغتيال الشهيد صياد خدايي"، مبيناً أن "استشهاد العقيد خدايي سيعزز عزيمة وارادة الحرس الثوري للدفاع عن امن واستقلال مصالح ايران الوطنية لمواجهة الأعداء".

وأوضح "اغتيال العقيد صياد خدايي يعزز إصرار الحرس الثوري على الدفاع عن الأمن و الاستقلال و يقوى المصالح الوطنية في مواجهة أعداء الشعب الإيراني".

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبوالفضل شكارجي، إن "الجهات الأمنية المختصة تتابع تفاصيل اغتيال الشهيد صياد خدايي وستعلن عن النتائج لاحقاً"، مضيفاً أن "الاغتيال ليس نجاحاً لأعداء الثورة الإسلامية بل هزيمة لهم".
رقم : 995665
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد
رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد
الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
23 أيار 2022
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
23 أيار 2022
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
23 أيار 2022
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
23 أيار 2022
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟
23 أيار 2022
السعودية وإيران.. خيارات المواجهة والتقارب..
السعودية وإيران.. خيارات المواجهة والتقارب..
22 أيار 2022
استمرار تحرك العراق في اتجاه طرد القوات الأمريكية
استمرار تحرك العراق في اتجاه طرد القوات الأمريكية
21 أيار 2022
تضارب الأنباء حول انسحاب الطواقم المصرية العاملة في إعادة إعمار غزة
تضارب الأنباء حول انسحاب الطواقم المصرية العاملة في إعادة إعمار غزة
21 أيار 2022
تمديد الهدنة في اليمن يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام التحالف السعودي ببنودها
تمديد الهدنة في اليمن يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام التحالف السعودي ببنودها
21 أيار 2022
إسرائيل وعقدة اغتيال السنوار والضيف.. هل ترتكب تل أبيب تلك الحماقة؟
إسرائيل وعقدة اغتيال السنوار والضيف.. هل ترتكب تل أبيب تلك الحماقة؟
21 أيار 2022
رئيسي: انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط المحورية للحكومة
رئيسي: انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط المحورية للحكومة
20 أيار 2022
السيد نصر الله: نكبة 15 ايار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب
السيد نصر الله: نكبة 15 ايار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب
20 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟