الحرس الثوري: الارهابيون سيعاقبون على اغتيال خدايي

وقال العميد شريف إن "الأوباش الإرهابيون التابعون للاستكبار والصهيونية العالمية سيعاقبون على جريمة اغتيال الشهيد صياد خدايي"، مبيناً أن "استشهاد العقيد خدايي سيعزز عزيمة وارادة الحرس الثوري للدفاع عن امن واستقلال مصالح ايران الوطنية لمواجهة الأعداء".



وأوضح "اغتيال العقيد صياد خدايي يعزز إصرار الحرس الثوري على الدفاع عن الأمن و الاستقلال و يقوى المصالح الوطنية في مواجهة أعداء الشعب الإيراني".



من جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبوالفضل شكارجي، إن "الجهات الأمنية المختصة تتابع تفاصيل اغتيال الشهيد صياد خدايي وستعلن عن النتائج لاحقاً"، مضيفاً أن "الاغتيال ليس نجاحاً لأعداء الثورة الإسلامية بل هزيمة لهم".