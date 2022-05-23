سوريا.. مقتل 3 عناصر من ‘‘قسد‘‘ بهجومين شرق الرقة

وأفادت ما تمسى تنسيقيات المسلحين بأن حواجز عسكرية تابعة لميليشيات "قسد" تعرضت لهجومين من قبل مجهولين في بلدات الكالطة والحوس شمال شرق الرقة حيث استغل المهاجمون حالة الطقس الغبارية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من "قسد".



وفي حلب، اعتقلت "قسد" نحو 20 شابا بينهم عمال وطلاب مدارس، وسط مدينة منبج بريف المحافظة الشمالي الشرقي، واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.



كما داهمت "قسد" قرية احيمر لابدة بريف مدينة منبج واعتدت بالضرب على رجال ونساء القرية بالإضافة الى تكسير الأبواب والشبابيك لبعض المنازل دون معرفة الأسباب.