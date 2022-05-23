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الاثنين 23 أيار 2022 ساعة 13:37

الصحة الإيرانية: 268 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 268 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا
قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين، تم تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 230 ألفا و 321 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 68 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 649 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي7 ملايين و 31 ألفا و 785 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 7 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 281 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 494 ألفا و 842 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 790 ألفا و 865 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 444 ألفا و 44 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 729 ألفا و 751 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 31 ألفا و 785 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 255 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 193 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة خطورة جدا).
مصدر : وكالات
رقم : 995680
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