العملة الروسية تعزز مواقعها.. الروبل يصعد بنحو 3%

وبحلول الساعة 10:09 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.51 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 58.72 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.33 روبل إلى 61.47 روبل.



وقبل ذلك في التعاملات بلغ الدولار 58.6 روبل واليورو وصل إلى 60.75 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.



وعلى صعيد تداولات الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.32% إلى 1268.17 نقطة، وجاء ذلك لمؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX الذي تراجع بنسبة 1.31% إلى 2341.2 نقطة.



ويأتي صعود العملة الروسية، بعد أن كانت قد تراجعت في النصف الثاني من شهر مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار.



وفي مطلع شهر مارس الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.



من جهته أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن الوضع المرتبط بأسعار الصرف والوفاء بالالتزامات الاجتماعية تتم مناقشتهما باستمرار في اجتماعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الحكومة.