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الاثنين 23 أيار 2022 ساعة 15:00

الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار

الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث طائرات سو 25 من سلاح الجو الأوكراني خلال النهار، بما في ذلك واحدة في منطقة قرية كيسيليفكا، وواحدة في منطقة خيرسون، وواحدة فوق بافلوغراد في منطقة خاركوف".

وأضاف: "كما تم إسقاط 13 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق شيرفوني يار، تشيرنوباييفكا، ميرنوي، ألكساندروفكا، خيرسون، يونوكومونارسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، هوتومليا، سينيشينو، بتروفسكوي، تيرني، خاركوف ، بما في ذلك واحدة بيرقدارفي منطقة لوزوفايا في منطقة خاركوف".

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض صاروخين باليستيين من طراز "توشكا-يو" فوق منطقة تومينا بالكا في خيرسون، وتم إسقاط ثمانية قاذفات صواريخ أوكرانية متعددة من طراز "سميرتش" في مناطق إزيوم وتوبولسكوي وسيمينوفكا وبيكينو في محيط خاركوف.

وأضاف: "قوات الصواريخ والمدفعية الروسية دمرت 5 راجمات صواريخ أوكرانية من طراز "غراد" و3 مستودعات للذخيرة بصواريخ عالية الدقة".

وتابع: "قامت قوات الصواريخ والمدفعية بتدمير 73 مركزا للقيادة، و578 منطقة لتجمع الأفراد والعتاد العسكري تابعين للجيش الأوكراني، كما دمرت 37 منطقة إطلاق مدفعية وهاون. كما تم تدمير 13 دبابة وآليه، و5 راجمات صواريخ من طراز "غراد"، و3 مستودعات للذخيرة".
مصدر : وكالات
رقم : 995688
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