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الاثنين 23 أيار 2022 ساعة 17:49
الاحتلال يغلق مداخل سلواد ويحتجز طلاب مدارس
واستدعت قوات الاحتلال تعزيزات إلى البلدة، وشاحنة تحمل مكعبات إسمنتية وسواتر وشرعت بإغلاق مداخل البلدة والمداخل الفرعية الترابية بالمكعبات الإسمنتية.
واحتجز جنود الاحتلال عددا من طلاب المدارس على المدخل الغربي للبلدة وشرعوا بالتحقيق معهم.
رقم :
995698
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