الاحتلال يغلق مداخل سلواد ويحتجز طلاب مدارس

اسلام تايمز (فلسطين) - أغلقت قوات الاحتلال ظهر الاثنين، مداخل بلدة سلواد شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واحتجزت عددًا من طلاب المدارس.