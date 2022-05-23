الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 23 أيار 2022 ساعة 19:01

بوتين: الاقتصاد الروسي يصمد أمام العقوبات ويتحملها باقتدار

بوتين: الاقتصاد الروسي يصمد أمام العقوبات ويتحملها باقتدار
وقال بوتين خلال لقائه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "أود أن أشير إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات، فإن الاقتصاد الروسي يصمد أمام تأثير العقوبات، ويتحملها باقتدار، جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية توضح ذلك".

وأشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب اهتماما خاصا من الكتلة الاقتصادية للحكومة، و"بشكل عام ، هذه الجهود لها أثر إيجابي"

وكان الرئيس الروسي أكد أن الاقتصاد الروسي قادر على العمل بثبات وبدون اضطرابات في الظروف الحالية، معتبرا القيود الخارجية المفروضة على روسيا بمثابة عدوان.

وأعلن وزير النقل الروسي، فيتالي سافيلييف، في وقت سابق، أن العقوبات المفروضة على روسيا، دفعتها للبحث عن ممرات لوجستية جديدة وتطويرها.

وأشار سافيلييف إلى أن ممر النقل بين الشمال والجنوب، يلعب دورا بالغ الأهمية، مضيفا "في هذا الممر، يمتلك اتجاه بحر قزوين، حيث يوجد 3 مواني وهي: أوليا، وأستراخان، ومحج قلعة، أهمية كبرى".

وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وشملت العقوبات الغربية على روسيا، تجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد عدد من البنوك الروسية خارج نظام "سويفت" العالمي للمعاملات المالية.
مصدر : وكالات
رقم : 995707
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد
رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد
الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
23 أيار 2022
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
23 أيار 2022
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
23 أيار 2022
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
23 أيار 2022
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟
23 أيار 2022
السعودية وإيران.. خيارات المواجهة والتقارب..
السعودية وإيران.. خيارات المواجهة والتقارب..
22 أيار 2022
استمرار تحرك العراق في اتجاه طرد القوات الأمريكية
استمرار تحرك العراق في اتجاه طرد القوات الأمريكية
21 أيار 2022
تضارب الأنباء حول انسحاب الطواقم المصرية العاملة في إعادة إعمار غزة
تضارب الأنباء حول انسحاب الطواقم المصرية العاملة في إعادة إعمار غزة
21 أيار 2022
تمديد الهدنة في اليمن يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام التحالف السعودي ببنودها
تمديد الهدنة في اليمن يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام التحالف السعودي ببنودها
21 أيار 2022
إسرائيل وعقدة اغتيال السنوار والضيف.. هل ترتكب تل أبيب تلك الحماقة؟
إسرائيل وعقدة اغتيال السنوار والضيف.. هل ترتكب تل أبيب تلك الحماقة؟
21 أيار 2022
رئيسي: انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط المحورية للحكومة
رئيسي: انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط المحورية للحكومة
20 أيار 2022
السيد نصر الله: نكبة 15 ايار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب
السيد نصر الله: نكبة 15 ايار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب
20 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟