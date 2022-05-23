وكتب غريب آبادي في تغريدة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين: ان ايران مازالت الضحية الرئيسية للارهاب.



واضاف: ما يدعو للاسف ان ادعياء مكافحة هذه الظاهرة المقيتة، إما انهم يفضلون غلق اعينهم وآذانهم عن هذه الاغتيالات وإما ان يدعمونها بصورة مباشرة او غير مباشرة.



وقال غريب آبادي: على الكيان الصهيوني ان يتحمل مسؤولية اعماله الارهابية.



يذكر ان العقيد في الحرس الثوري واحد المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) الشهيد حسن صياد خدايي قد اغتيل امام منزله بطهران يوم امس الاحد من قبل عناصر معادية للثورة وعميلة للاستكبار العالمي.