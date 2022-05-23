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الاثنين 23 أيار 2022 ساعة 20:34
58 خرقاً لتحالف العدوان في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
وحسب ما نقلت مصادر أن خروقات العدوان شملت أربع هجمات لطائرات تجسسية على حيس.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا خمسة خروق بقصف مدفعي و37 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
وكالات
رقم :
995729
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