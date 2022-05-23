سوريا: تواصل عملية التسوية في حلب ودير الزور

ففي دير الزور ذكرت سانا انه ورغم الظروف الجوية السائدة والمتمثلة بالعاصفة الغبارية الشديدة التي تشهدها المدينة فقد تواصل توافد المطلوبين إلى مركز صالة العامل للانضمام إلى عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة.



وذكر عدد من المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم أنهم قاموا بتسوية أوضاعهم ليعودوا لحياتهم الطبيعية حيث أشار راشد الخاطر وعفيف المعروف ونائل الضابط إلى أنهم أجروا التسوية بكل سهولة ويسر وسيعودون إلى قراهم بريف المحافظة الشرقي ليمارسوا عملهم بالزراعة.



ولفت حبيب الجفال إلى أنه متخلف عن أداء الخدمة الإلزامية وقام بتسوية وضعه للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري.



كما دعا عماد الحسين جميع المطلوبين إلى تسوية أوضاعهم والاستفادة من هذه الفرصة الثمينة.



وفي ريف حلب تستمر عملية التسوية في مركزي تل عرن وحيان بريف المدينة حيث استقبلت الجهات المعنية عدداً من أبناء هذه المناطق من مدنيين مطلوبين وعسكريين فارين ومتخلفين وقامت بتسوية أوضاعهم ضمن أجواء ميسرة وصفها عدد ممن سووا أوضاعهم بالمريحة مؤكدين أنهم يستعدون للعودة إلى مناطقهم ومجتمعاتهم والالتحاق بصفوف الجيش للقيام بواجبهم الوطني في الدفاع عن الوطن ضمن مهلة زمنية مناسبة لترتيب أمورهم بين ذويهم.