الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 23 أيار 2022 ساعة 21:15

غوتيريش يدعو إلى استئناف المسار الانتخابي في ليبيا

غوتيريش يدعو إلى استئناف المسار الانتخابي في ليبيا
وفي تقرير رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي، قال غوتيريش: "تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت لما فيه مصلحة أكثر من 2,8 مليون ناخب ليبيين مسجلين كانوا يتطلعون إلى الاقتراع في ديسمبر 2021"، مشددا على أن الليبيين يتعين عليهم "الالتزام على نحو لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري وقانوني متفق عليه".

واعتبر غوتيريش أن الهدنة التي أقرت في أكتوبر 2020 صامدة، لكنه دعا "كل الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة وأن تطلق نزاعات وأن تهدد التقدّم الكبير الذي تحقّق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف".

على الصعيد الاقتصادي، طالب غوتيريش الليبيين بـ"تجنب الممارسات التي تسبب اضطرابات على صعيد الإنتاج النفطي" الذي يؤثر على الأوضاع المعيشية لكل الليبيين، والحرص على تسديد رواتب الموظفين الحكوميين "في مواعيدها وبشكل عادل في كل البلاد".
مصدر : وكالات
رقم : 995736
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد
رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد
الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
23 أيار 2022
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
23 أيار 2022
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
23 أيار 2022
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
23 أيار 2022
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟
23 أيار 2022
السعودية وإيران.. خيارات المواجهة والتقارب..
السعودية وإيران.. خيارات المواجهة والتقارب..
22 أيار 2022
استمرار تحرك العراق في اتجاه طرد القوات الأمريكية
استمرار تحرك العراق في اتجاه طرد القوات الأمريكية
21 أيار 2022
تضارب الأنباء حول انسحاب الطواقم المصرية العاملة في إعادة إعمار غزة
تضارب الأنباء حول انسحاب الطواقم المصرية العاملة في إعادة إعمار غزة
21 أيار 2022
تمديد الهدنة في اليمن يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام التحالف السعودي ببنودها
تمديد الهدنة في اليمن يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام التحالف السعودي ببنودها
21 أيار 2022
إسرائيل وعقدة اغتيال السنوار والضيف.. هل ترتكب تل أبيب تلك الحماقة؟
إسرائيل وعقدة اغتيال السنوار والضيف.. هل ترتكب تل أبيب تلك الحماقة؟
21 أيار 2022
رئيسي: انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط المحورية للحكومة
رئيسي: انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط المحورية للحكومة
20 أيار 2022
السيد نصر الله: نكبة 15 ايار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب
السيد نصر الله: نكبة 15 ايار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب
20 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟