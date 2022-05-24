استشهاد 6 مزارعين عراقيين باعتداء إرهابي في كركوك

وذكرت الخلية، في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، الثلاثاء، أن “عملا إرهابيا يبين خسة ودناءة عصابات داعش الإرهابية التي أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك، مما ادى الى استشهاد 6 من المواطنين اثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة وحرق حاصدة و3 عجلات ومساحة من المزروعات”.



وأضافت، أن ”قطعاتنا الأمنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن هذه العناصر الإرهابية التي سيكون مصيرها الموت او خلف القضبان عن قريب”.