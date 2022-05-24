الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 24 أيار 2022 ساعة 08:39

تصاعد الاحتجاجات في السودان للمطالبة بالحكم المدني

تصاعد الاحتجاجات في السودان للمطالبة بالحكم المدني
وكانت «لجان مقاومة أم درمان» قد أعلنت عن مظاهرة مليونية بشارع الشهيد عبد العظيم، تحت شعار «أم درمان لن تنكسر»، وللتأكيد على صمود المدينة، واستمرارها في الحراك الجماهيري الداعي للحكم المدني.

واستخدمت قوات الأمن والشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الجموع الحاشدة، التي فرضت سيطرتها على شارع الأربعين، وأقامت المتاريس بالحجارة لحماية الموكب ومنع تقدم قوات الأمن.

كما أعلنت «لجان المقاومة بولاية الخرطوم» عن «تنظيمات شعبية في المدن والأحياء» لتصعيد حدة الاحتجاجات عبر المواكب السلمية والمتاريس، تنديداً باستخدام الأجهزة الأمنية العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين السلميين.

وفي شارع الأربعين بمدينة أم درمان تجمع الآلاف من الشباب للمطالبة بتنحي العسكر عن السلطة وعودتهم لثكناتهم.

كما احتج المشاركون على استمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين، والذي أدى أول من أمس لسقوط شاب عشريني في المدينة.

وشهد الشارع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمشاركين في الموكب استخدمت فيها الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية، بينما قذف المتظاهرون الشرطة بالحجارة، وأغلقوا الطرق وأحرقوا إطارات السيارات.

وفي حى بري، شرق الخرطوم، سيطر متظاهرون على شارع المعرض، أشهر شوارع العاصمة، وأضرموا النيران في الإطارات القديمة ورددوا هتافات الثورة المطالبة بتنحي العسكر وعودة المسار الديمقراطي ومحاكمة قتلة الثوار، قبل أن تتدخل كالعادة الشرطة وتمطرهم بعبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ولا تزال المواجهات مستمرة.

وفي المقابل، سيرت لجان منطقة الخرطوم تظاهرة بشارع الستين، وكذا مدينة الخرطوم بحري، بالإضافة إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، جنوب البلاد.

من جهة أخرى، يواصل العاملون بالسلطة القضائية إضراباً مفتوحاً عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم مع تدني الأوضاع المعيشية في البلاد، ما أدى لتوقف العمل في عدد من المحاكم بالخرطوم ومدن أخرى، وللسبب ذاته واصل الموظفون الحكوميون بولاية كسلا إضراباً عن العمل.

إلى ذلك، عبّر بيان صادر من بعثة الأمم المتحدة في السودان عن خيبه أملها لقرار السلطات السودانية عدم تجديد تأشيرة إقامة الموظفة الأممية روزاليند مارسدن.

وذكر البيان أن مارسدن هي إحدى كبيرات الخبراء الذين عملوا مع فريق الأمم المتحدة في السودان، كما ظلت تعمل كأحدى كبيرات مستشاري الأمم المتحدة في السودان منذ يوليو/ تموز الماضي، وقدمت الدعم لسلسلة من دراسات التقييم المتكاملة حول بناء السلام، والتي تهدف إلى مساعدة وكالات الأمم المتحدة وشركائها على تصميم وتحديد أولويات واحتياجات الدعم على مستوى الولايات وتنفيذ ومراقبة اتفاق جوبا للسلام.

وأبدى البيان أسفه لعدم التجديد لها بالنظر لطلب السلطات السودانية من البعثة وشركائها مؤخراً تكريس المزيد من الاهتمام لدعم بناء السلام، وحشد الموارد للعديد من الأنشطة ذات الأولوية.
رقم : 995791
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
فضيحة "آل خليفة" الجديدة في انتهاك حقوق المواطنين البحرينيين
فضيحة "آل خليفة" الجديدة في انتهاك حقوق المواطنين البحرينيين
24 أيار 2022
كواليس السيناريو الأمريكي - التركي الجديد للإرهابيين في إدلب
كواليس السيناريو الأمريكي - التركي الجديد للإرهابيين في إدلب
24 أيار 2022
جذور سقوط حزب ‘‘بينيت‘‘... شريان حياة الكيان تحت مقصلة المقاومة
جذور سقوط حزب ‘‘بينيت‘‘... شريان حياة الكيان تحت مقصلة المقاومة
24 أيار 2022
بعد مرور عام على ‘‘سيف القدس‘‘... هل سنشهد قريبا ‘‘سيف القدس 2‘‘
بعد مرور عام على ‘‘سيف القدس‘‘... هل سنشهد قريبا ‘‘سيف القدس 2‘‘
24 أيار 2022
رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد
رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد
23 أيار 2022
الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
23 أيار 2022
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
23 أيار 2022
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
23 أيار 2022
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
23 أيار 2022
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟
23 أيار 2022
السعودية وإيران.. خيارات المواجهة والتقارب..
السعودية وإيران.. خيارات المواجهة والتقارب..
22 أيار 2022
استمرار تحرك العراق في اتجاه طرد القوات الأمريكية
استمرار تحرك العراق في اتجاه طرد القوات الأمريكية
21 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟