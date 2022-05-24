وزير الخارجية التركي يصل إلى فلسطين المحتلة

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن "زيارة تشاووش أوغلو، وهي أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى إسرائيل منذ 15 عاما، تهدف إلى دفع وتعزيز العلاقات بينهما في أعقاب زيارة الرئيس (الاحتلال) الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا واجتماعه مع التركي رجب طيب أردوغان في مارس الماضي".



وفور وصوله إلى الاراضي المحتلة صباح اليوم الثلاثاء سيتوجه تشاووش أوغلو إلى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في وقت لاحق اليوم.



ومن المتوقع أن يجتمع تشاووش أوغلو الأربعاء مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد لمناقشة عودة السفراء في تركيا والكيان الاسرائيلي، وقضايا أخرى، كما سيلتقي مسؤولين "إسرائيليين" آخرين.