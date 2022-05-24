بيان للحشد الشعبي بشأن هجوم كركوك الإرهابي

وجاء في البيان: "انهت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الاثنين، التعرض الإجرامي الذي شنه فلول “داعش” الإرهابي على احدى القرى جنوب غرب كركوك".



وأضاف البيان: "كما تمكنت القوة بمساندة الدفاع المدني من إخماد حريق اشعلته عناصر فلول “داعش” الإرهابية في الأراضي الزراعية".



وتابع: "تجري حاليا عملية تمشيط وتعقب للإرهابيين الفارين".



وفي وقت سابق ذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان: "تمكنت قوة مشتركة من اللواءين 16 و56 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الاثنين، من محاصرة مجموعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي هاجموا احدى القرى جنوب غرب محافظة كركوك".



وأضاف: "قامت مجموعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي بمهاجمة قرية سامي العاصي التابعة لناحية الرشاد وأوقع إصابات في صفوف المدنيين من أهالي القرية، قبل ان تتمكن قوة مشتركة من اللواءين 16 و56 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من محاصرة المجموعة".



يذكر أن خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت استشهاد 6 مواطنين في هجوم نفذته جماعة "داعش" الإرهابية أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة في قرية سامي العاصي التابعة لناحية تازة بمحافظة كركوك.