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الثلاثاء 24 أيار 2022 ساعة 09:40

اللواء سلامي : سننتقم لدماء الشهيد صياد خدائي بقسوة من العدو

اللواء سلامي : سننتقم لدماء الشهيد صياد خدائي بقسوة من العدو
واشار اللواء سلامي في تصريح صحفي له على هامش الملتقى الثالث لمجمع الجهاديين في مدينة خرمشهر (جنوب ) الى اغتيال العقيد حسن صياد خدايي وقال : الجميع يعلم ان الشعب الايراني وقوات حرس الثورة الاسلامية سينتقم لدماء جميع اعزاءه مشددا على ان ردودنا ستكون قاسية ومن المؤكد سنجعل العدو يندم على فعلته.

وفي جانب آخر من تصريحه اشار القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية الى حادث انهيار اجزاء من مبنى "متروبول" الكبير اليوم الواقع في مدينة "آبادان" جنوبي ايران وقال: ان جميع امكاناتنا هي تحت تصرف أهالي آبادان وان امكانات الحرس الثوري يعود اليهم ،مبينا ان قوات الحرس الثوري والتعبئة الاعزاء متواجدون في الساحة ويقدمون خدماتهم لمتضرري الحادث.

ولفت اللواء سلامي الى عقد الملتقى الثالث لمجمع الجهاديين في البلاد وقال : " ان الهدف الرئيسي لعقد هذا الاجتماع العظيم هو تمهيد ارادة جهادية مترابطة إلى جانب تلك الاعمال الجهادية الدؤوبة والمؤثرة من اجل بناء البلاد.

واضاف : "اليوم ، يجب أن تتخذ هذه الارادة الكبرى ثانية شكلا جديدا ، ويجب على قوات التعبئة السعي وراء أهداف أكبر مما كانت تنشده في الماضي".
مصدر : وكالات
رقم : 995797
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