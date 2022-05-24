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الثلاثاء 24 أيار 2022 ساعة 09:59

رئيسي: مواقف طهران ومسقط متناسقة في العديد من القضايا

رئيسي: مواقف طهران ومسقط متناسقة في العديد من القضايا
وقال آية الله رئيسي في تصريح صحفي اثر عودته من عمان في ختام زيارته الرسمية أمس الاثنين: ان العلاقات الطيبة بين ايران وعمان تعزز التعاون الاقليمي.

واضاف الرئيس الايراني: خلال الاجتماع مع كبار المسؤولين العمانيين تم التأكيد على ان التعاون الدولي بين البلدين أمر ضروري وان مواقفهما متناسقة بصورة ملحوظة في العديد من القضايا.

وقال آية الله رئيسي: تم خلال الاجتماع مع الناشطين الاقتصاديين والتجار في البلدين، دراسة المشاكل في مجال التجارة ونقل المال والقضايا المالية والمصرفية والجمركية بحضور وزير الصناعة والتجارة العماني وسيتم قريبا تذليل العقبات لتمهيد الطريق للتجارة والنشاط الاقتصادي.

وتطرق الرئيس الايراني الى اجتماعه مع التجار ورجال الاعمال العمانيين، موضحا بأن التجار العمانيين تحدثوا عن بعض المشاكل الموجودة، وقد تم مناقشة تلك المشاكل بحضور وزير الصناعة والتجارة والمناجم الايراني ووزير التجارة العماني، وتقرر تمهيد الارضية امام تنمية التجارة بين البلدين.

وتابع رئيسي: خلال المباحثات التي اجريناها وجدنا ان معرفة التجار والناشطين الاقتصاديين العمانيين وكذلك الايرانيين بالطاقات والامكانات المتوفرة ضئيلة تجاه كل من البلدين، وعلى هذا الاساس هنالك ضرورة لتأسيس مكتب تجاري ايراني في عمان وقد تقرر انشاء هذا المكتب قريبا.

واردف قائلا: كان لنا اجتماع ايضا مع الايرانيين المقيمين في عمان واستمعنا للمشاكل التي طرحوها واتخذنا بعض القرارات فيما توجد قضايا اخرى ينبغي متابعتها في طهران، ومثلما ان للحكومة مسؤوليات تجاه المواطنين الايرانيين في الداخل فهي ايضا لديها مسؤوليات تجاه الايرانيين المقيمين في عمان ولا يمكن ان تتجاهل ذلك.
رقم : 995799
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