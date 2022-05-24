أردوغان: سنشن عمليات عسكرية جديدة على حدودنا الجنوبية

وأضاف الرئيس التركي أن "الهدف الرئيسي لهذه العمليات سيكون مناطق تمثل مراكز للهجمات على بلادنا (وإقامة) مناطق آمنة".



وقال أردوغان إن "العمليات ستبدأ فور استكمال القوات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن استعداداتها".



وأضاف الرئيس التركي: "سنبدأ اتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة في عمق 30 كيلومتراً على طول حدودنا الجنوبية مع سوريا".



وأردف أردوغان: "سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس".



ومن المرجح أن تستهدف العمليات التركية شمال سوريا، حيث نفذت أنقرة عدة عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد منذ العام 2016.



وكان الرئيس التركي قد أعلن أنه يحضر لعودة مليون سوري إلى بلدهم على أساس طوعي، ويريد أن يواصل بدعم دولي تمويل إنشاء مساكن وبنى تحتية في شمال غرب سوريا.