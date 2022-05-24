العراق.. مطار السليمانية يعلق رحلاته الجوية بسبب موجات الغبار

وذكر بيان للمطار أن "مطار السليمانية الدولي علق رحلاته الجوية مرة أخرى لفترة من الوقت، بسبب عودة موجات الغبار وتأثيرها على انخفاض الرؤية".



وأضاف البيان: "الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها مع زوال موجات الغبار وفقا للجدول الزمني المحدد".