ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار المبنى في آبادان الى 10 أشخاص

واشار شعباني الى العثور على 3 جثث في الطابق الاول من المبنى المنهار وقال: تم اخراج جثة احد هؤلاء الاشخاص الثلاثة فيما الجهود مستمرة لاخراج الجثتين المتبقيتين.



واضاف المدير العام لجمعية الهلال الاحمر في محافظة خوزستان قائلا: لقد استمر رجال الاغاثة منذ يوم امس في جهودهم لانقاذ العالقين تحت الانقاض.



وكانت آخر حصيلة صدرت يوم امس عن الجهات الطبية المعنية في مدينة آبادان هي 7 قتلى و 27 جريحا.



جدير بالذكر ان مبنى "متروبل" المعروف ببرج "دوقلو" في مدينة آبادان الذي كان قيد الانشاء قد إنهار ظهر امس الاثنين.