العراق.. هجوم بقذائف هاون يوقع 4 قتلى وجرحى في ديالى

وقال المصدر إن "هجوما بـ 10 قذائف الهاون استهدف قرية الاصلاح في ديالى".



وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن مقتل اثنين مدنيين واصابة اثنين من الجنود"، مشيراً الى أن "تعزيزات عسكرية وصلت الى قرية الاصلاح في ديالى بعد هجمات لداعش".