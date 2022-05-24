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الثلاثاء 24 أيار 2022 ساعة 11:30
العراق.. هجوم بقذائف هاون يوقع 4 قتلى وجرحى في ديالى
وقال المصدر إن "هجوما بـ 10 قذائف الهاون استهدف قرية الاصلاح في ديالى".
وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن مقتل اثنين مدنيين واصابة اثنين من الجنود"، مشيراً الى أن "تعزيزات عسكرية وصلت الى قرية الاصلاح في ديالى بعد هجمات لداعش".
مصدر :
السومرية
رقم :
995822
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