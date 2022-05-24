الفلسطينيون يتصدون لمحاولات قوات الاحتلال اقتحام مخيم جنين

وقال مصدر صحفي عبري إن قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في جنين وتنفذ عملية "طنجرة ضغط" وتدعو المطلوب لتسليم نفسه، الهدف هو "إياد الطوباسي" العضو في الجهاد الإسلامي بمخيم جنين للاجئين، على حد زعم قوات الاحتلال .



وقالت قناة عبرية: "إن نشطاء الجهـاد الإسلامي يخوضون اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة مخيم جنين للاجئين".



وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال تحاصر منزل المقاوم "إياد الطوباسي" ، وسط تأكيدات أن قوات الاحتلال اعتقلت عم المطارد طوباسي".



ومن جانبها، أصدرت سرايا القدس _كتيبة جنين _ بياناً مقتضباً أكدت فيه أن قواتها وبعون الله تتصدى في هذه الأثناء لقوات الاحتلال المقتحمة في منطقة الهدف على أطراف مخيم جنين ويمطرونها بوابل كثيف من الرصاص.



وقالت: "إن مجاهديها يستهدفون بشكل مباشر قوة راجلة من «الدوفدوفان» بصليات كثيفة من الرصاص".