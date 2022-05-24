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الثلاثاء 24 أيار 2022 ساعة 12:09

انقاذ 32 مصابا من تحت أنقاض المبنى المنهار في آبادان

انقاذ 32 مصابا من تحت أنقاض المبنى المنهار في آبادان
وقال كوليوند في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء حول احدث اوضاع عمليات الاغاثة في حادثة انهيار مبنى "متروبل" في مدينة آبادان: ان عمليات الاغاثة والانقاذ مستمرة بعد وصول معدات جديدة الى مكان الحادث.

واضاف: انه ومع حضور وزير الداخلية تمت متابعة العمل بصورة اكثر تخصصية وجرى لغاية الان انقاذ 32 مصابا كانوا عالقين تحت الانقاض بعد وصول معدات جديدة لعمليات الاغاثة والانقاذ.

واشار كوليوند الى انقاذ 7 اشخاص بواسطة اجهزة العثور على الاحياء والكلاب المدربة لهذا الغرض وقال: في ضوء وجود المزيد من الامكانيات ستزداد سرعة عمليات الاغاثة والانقاذ.

واوضح بان المبنى المجاور للمبنى المنهار ليست ظروفه مستقرة ومن المحتمل ان يسبب اخطارا لكوادر الاغاثة ولكن مع التزام شروط السلامة فقد قاموا بالاسراع في العمليات للوصول سريعا الى الطبقات تحت الارضية.
رقم : 995826
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