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الثلاثاء 24 أيار 2022 ساعة 15:02

قائد الجيش اللبناني: سيبقى عيد المقاومة والتحرير محطة مشرقة في تاريخ وطننا

قائد الجيش اللبناني: سيبقى عيد المقاومة والتحرير محطة مشرقة في تاريخ وطننا
وتوجّه العماد عون إلى العسكريين، وقال لهم: كنتم وستبقون كما عهدناكم أصحاب عزم وإرادة صلبة، تنفذون المهام الموكلة إليكم بروح معنوية عالية وإيمان وصبر وإصرار ليبقى بلدنا لبنان مهما عصفت الرياح ومهما قست الظروف، وتبقون أنتم من يحيك خيوط الانتماء ويجمع أوصال الوطن.

وأضاف: تنتشرون على الحدود الجنوبية تؤازركم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لتنفيذ القرار 1701 ومندرجاته، إلا أن وجودكم على الحدود بمواجهة العدو الإسرائيلي، لم يكن ليتحقق لولا حفاظكم على الإستقرار الداخلي والسلم الأهلي والعيش المشترك والتفاف اللبنانيين حول جيشهم انطلاقاً من حقهم في مقاومة الإحتلال وردع اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة.

وشدّد على أن العسكريين يكرّسون حقنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي ومنعه من تحقيق أطماعه في أرضنا وثرواتنا البحرية، بعدما دفع مئات الشهداء دماءهم الطاهرة ثمناً للنصر ورسموا من خلالها حدود الوطن.
رقم : 995839
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