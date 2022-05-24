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الثلاثاء 24 أيار 2022 ساعة 15:37

الخطيب : على السياسين في لبنان أن يرتقوا لمستوى تضحيات الشهداء

الخطيب : على السياسين في لبنان أن يرتقوا لمستوى تضحيات الشهداء
و قال "عيد المقاومة والتحرير يعيدنا بالذاكرة الى اسمى معاني التضحية والاباء حيث واجه لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته الاحتلال الاسرائيلي الذي اندحر مهزوما خائبا عن ارضنا حيث تحطمت غطرسة جنوده امام إقدام المقاومين مما جعله يبحث ويسعى بجهد الى تحقيق اي انجاز ولو شكلي ليرفع من معنويات جنوده، فكان عدوان تموز والاعتداءت المتكررة على لبيان شاهداً على اخفاقاته و كل محاولاته التي باءت بالفشل بفعل وعي المقاومة وصمودها وشجاعة رجالها وبسالة الجيش اللبناني واحتضان الشعب اللبناني لها".

وأوضح أنه "لقد اثبتت التجارب ان لبنان محصن ومنيع بوجه العدوان بفعل هذه المعادلة التي وفرت الامن والاستقرار لكل اللبنانيين بوجه الارهابين الصهيوني والتكفيري، ولاسيما ان المقاومة كانت على الدوام ولا تزال جاهزة وحاضرة في الساح لردع العدو الاسرائيلي عن القيام باي حماقة في الاعتداء على لبنان".

وطالب "السياسين في لبنان بعد انجاز الانتخابات النيابية ان يرتقوا لمستوى تضحيات الشهداء، بالتنازل عن مصالحهم الضيقة ليشكلوا شبكة امان للدفاع عن لبنان وحفظ استقراره السياسي والاجتماعي".
رقم : 995845
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