هيئة علماء بيروت هنأت بعيد المقاومة و التحرير

و أكدت الهيئة" أن ذكرى انتصار المقاومة والتحرير تأتي في ذروة التحدي لعنوان المقاومة وانجازاتها التي أثبتت بدماء أبنائها وجزيل عطاءاتهم، أنها الخيار الأوحد الذي لا بديل عنه".





وتوجهت في بيان اليوم الثلاثاء" إلى أهل المقاومة بالتهنئة والتبريك وبالشكر والامتنان للمقاومين الذين ملأوا دنيانا عزة وسؤددا وكرامة، في عيد المقاومة والتحرير المجيد ورمز الإنتصار العربي ودحر جيش الإحتلال عن أرض لبنان، في هذه المحطة التاريخية المشرفة، مؤكدة على موقفنا المبدأي الدائم والنهائي في خيار المقاومة والرفض المطلق لكل أشكال التطبيع مع عدو الأمة، العربية والإسلامية، المنتهك لكل القيم الانسانية والمغتصب للأرض والحقوق والمقدسات".







كما أكدت" أن استرجاع الحقوق لا يمكن بغير المقاومة، وأن الإنتصار الذي حققه المقاومون الأبطال خير شاهد على ذلك، مشددة على أن المقاومة ستبقى سدا منيعا ودرعا حصينا للوطن وأهله وحامية لهويته العربية الأصيلة وستبقى المقاومة حاضرة دائما في قلوب ووجدان كل شرفاء الوطن وكل الأوفياء في عالمنا العربي والإسلامي، والشعلة الوضاء في مواجهة الاحتلال وأطماعه ومشاريعه ومؤامراته".





ودعت" الى التعاطي بمسؤولية وبواقعية مع قضايا الناس من أجل النهوض بالبلاد من الارتكاس الخطير، وعدم الارتهان للخارج الذي لا يعنيه أمر بلادنا لا من قريب ولا من بعيد، إلا ما يخص مصلحة العدو الإسرائيلي، فهي عنده فوق كل اعتبار".