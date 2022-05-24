الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 24 أيار 2022 ساعة 20:23

طهران: كندا تتحمل تداعيات نقض الاتفاق مع إيران

طهران: كندا تتحمل تداعيات نقض الاتفاق مع إيران
وتطرق "خطيب زاده" في هذا الخصوص، إلى التصريحات المسيسة لعدد من المسؤولين الكنديين؛ مبينا أن التنسيق حول تنظيم هذه المباراة جرى بصورة مستقلة من قبل اتحادي كرة القدم الإيراني والكندي، و وفقا لأطر المباريات الودية الاعتيادية.

وأضاف أن اتحاد كرة القدم الكندي أكد في هذا الخصوص بأنه مصمم على منع أي استغلال سياسي لهذه المباراة، من جانب التيارات المعهودة بمواقفها المعادية ضد إيران؛ مدللا على ذلك باان "هذا الحدث هو رياضي بامتياز".

واستطرد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: للأسف يبدو أنه خلافا للمزاعم الاستعراضية، فقد باتت الأحداث الرياضية البحتة أيضا ألعوبة بأيدي الأحزاب والتحالفات السياسية في الداخل الكندي.

ومضى قائلا: إن المواقف والتصريحات السلبية لرئيس وزراء كندا وآخرين، تشير إلى سيادة الرؤى المسيسة والحزبية بامتياز على كافة جوانب الحكم في كندا وانطلاقا من ذلك فقد طفى على العلن بأن سلوكيات المسؤولين الكنديين، باتت ألعوبة بيد الزمر المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح خطيب زاد أن المتوقع من الحكومة واتحاد كرة القدم الكنديين، أن يعملا في إطار ميثاق السلوك الرياضي الحرفي والقواعد المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تسهيل الإجراءات لتنظيم هذه المباراة الودية؛ وذلك بغض النظر عن الشبهات والمآرب السياسية والزوبعات الإعلامية التي يثيرها المعارضون، بل اعتماد الأواصر الشعبية غير المسيسة في هذا السياق.

يذكر انه وفقا للاتفاق المعلن، فقد تقرر إقامة المباراة الودية لكرة القدم بين المنتخبين الإيراني والكندي، في السادس من شهر يونيو القادم باستضافة مدينة فانكوفر.
رقم : 995881
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
فضيحة "آل خليفة" الجديدة في انتهاك حقوق المواطنين البحرينيين
فضيحة "آل خليفة" الجديدة في انتهاك حقوق المواطنين البحرينيين
24 أيار 2022
كواليس السيناريو الأمريكي - التركي الجديد للإرهابيين في إدلب
كواليس السيناريو الأمريكي - التركي الجديد للإرهابيين في إدلب
24 أيار 2022
جذور سقوط حزب ‘‘بينيت‘‘... شريان حياة الكيان تحت مقصلة المقاومة
جذور سقوط حزب ‘‘بينيت‘‘... شريان حياة الكيان تحت مقصلة المقاومة
24 أيار 2022
بعد مرور عام على ‘‘سيف القدس‘‘... هل سنشهد قريبا ‘‘سيف القدس 2‘‘
بعد مرور عام على ‘‘سيف القدس‘‘... هل سنشهد قريبا ‘‘سيف القدس 2‘‘
24 أيار 2022
رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد
رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد
23 أيار 2022
الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
23 أيار 2022
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
23 أيار 2022
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
23 أيار 2022
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
23 أيار 2022
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟
23 أيار 2022
السعودية وإيران.. خيارات المواجهة والتقارب..
السعودية وإيران.. خيارات المواجهة والتقارب..
22 أيار 2022
استمرار تحرك العراق في اتجاه طرد القوات الأمريكية
استمرار تحرك العراق في اتجاه طرد القوات الأمريكية
21 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟