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الأربعاء 25 أيار 2022 ساعة 08:24

مسؤول ايراني يدعو الى تعزيز التعاون مع تركيا

مسؤول ايراني يدعو الى تعزيز التعاون مع تركيا
جاء ذلك في تصريح ادلى به صفري خلال اجتماعه بمساعد وزير الخارجية التركي فاروق كيماكجي على هامش اجتماع مساعدي الخارجية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" حيث جرى البحث وتبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية والتعاون متعدد الاطراف.

واشار مساعد الخارجية الايرانية الى النمو الملحوظ لحجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران وتركيا في العام الماضي واكد اهمية المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي بين البلدين، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لرفع مستوى التعاون في المجالات البنكية والتجارية والنقل والترانزيت والطاقة والصحة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفية مع تركيا.

من جانبه اكد مساعد الخارجية التركية اهمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات معلنا استعداد بلاده لتنمية العلاقات مع ايران وزيادة التعاون في اطار المنظمات الاقليمية ومتعددة الاطراف مثل منظمة "ايكو".

واشار الجانبان الى التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف، واكدا ضرورة التعاون بين دول المنطقة للحفاظ على البيئة وادارة الموارد المائية المشتركة.
رقم : 995971
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