الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 25 أيار 2022 ساعة 09:33

وزير الامن الايراني: الكيان الصهيوني يصارع الموت

وزير الامن الايراني: الكيان الصهيوني يصارع الموت
وقال خطيب في بيان اصدره الثلاثاء حول استشهاد العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي على يد الارهابيين : ان انتصارات جبهة الحق على هيمنة الكفر والاستكبار والصهيونية والانتصارات الممتالية للشعب الايراني الشجاع والشامخ ترافقت على الدوام مع الصمود والمقاومة ومواكبة مسيرة الثورة الاسلامية والحكومة الشعبية وسيستمر ذلك، ونؤمن بالوعد الالهي بالنصر .

واضاف: الكيان الصهيوني الجبان والحقير يصارع الموت في اوضاعه الداخلية والسياسية والامنية المضطربة ويرى بعينيه كل يوم افوله وزواله الذي وعد به امامي الثورة الاسلامية. لذا فان المحتلين وقتلة الاطفال يرون نجاتهم في عمليات الاغتيال والعنف والتخريب وهم غافلون عن غضب الله والموؤمنين وسيشهدون قريبا نتيجة اعمالهم في الدنيا والاخرة ولن تمر جريمتهم هذه بلا رد.

وقدم وزير الامن الايراني التبريكات والتعازي لقائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي (مد ظله العالي) واسرة الشهيد ورفاق دربه الابطال في الحرس الثوري والشعب الايراني المنجب للشهداء، باستشهاد العقيد في الحرس الثوري والمدافع عن ايران والاسلام ومراقد اهل البيت (ع) الشهيد حسن صياد خدائي، داعيا الباري تعالى بالصبر الجميل والاجر الجزيل لذويه.

وقال: من المؤكد ان تعاضد ووحدة وصمود الشعب الايراني الابي تعد اكبر عامل للانتصار والظفر على مؤامرات الاعداء واذنابهم.

يذكر ان العقيد صياد خدائي قد استشهد عصر الاحد اثر اصابته بخمس رصاصات اطلقها عليه ارهابيان يستقلان دراجة نارية حينما كان يعتزم الدخول الى منزله في طهران.
رقم : 995982
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مندوبة ايران: أبو عاقلة ضحية غياب الارادة الدولية تجاه الجرائم الصهيونية
مندوبة ايران: أبو عاقلة ضحية غياب الارادة الدولية تجاه الجرائم الصهيونية
وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي
وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي
25 أيار 2022
حماس تبدي استعدادها لمعركة جديدة.. القدس والأسرى خطر أحمر
حماس تبدي استعدادها لمعركة جديدة.. القدس والأسرى خطر أحمر
25 أيار 2022
تبون إلى إيطاليا .. الجزائر تستكمل"دبلوماسية الغاز" ضد إسبانيا
تبون إلى إيطاليا .. الجزائر تستكمل"دبلوماسية الغاز" ضد إسبانيا
25 أيار 2022
‘‘حج الغريبة‘‘ في تونس .. موسم ديني أم فرصة للتطبيع؟
‘‘حج الغريبة‘‘ في تونس .. موسم ديني أم فرصة للتطبيع؟
25 أيار 2022
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
24 أيار 2022
فضيحة "آل خليفة" الجديدة في انتهاك حقوق المواطنين البحرينيين
فضيحة "آل خليفة" الجديدة في انتهاك حقوق المواطنين البحرينيين
24 أيار 2022
كواليس السيناريو الأمريكي - التركي الجديد للإرهابيين في إدلب
كواليس السيناريو الأمريكي - التركي الجديد للإرهابيين في إدلب
24 أيار 2022
جذور سقوط حزب ‘‘بينيت‘‘... شريان حياة الكيان تحت مقصلة المقاومة
جذور سقوط حزب ‘‘بينيت‘‘... شريان حياة الكيان تحت مقصلة المقاومة
24 أيار 2022
بعد مرور عام على ‘‘سيف القدس‘‘... هل سنشهد قريبا ‘‘سيف القدس 2‘‘
بعد مرور عام على ‘‘سيف القدس‘‘... هل سنشهد قريبا ‘‘سيف القدس 2‘‘
24 أيار 2022
رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد
رئيسي: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد
23 أيار 2022
الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
الرئيس الايراني يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
23 أيار 2022
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
23 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟