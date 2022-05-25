وزير الامن الايراني: الكيان الصهيوني يصارع الموت

وقال خطيب في بيان اصدره الثلاثاء حول استشهاد العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي على يد الارهابيين : ان انتصارات جبهة الحق على هيمنة الكفر والاستكبار والصهيونية والانتصارات الممتالية للشعب الايراني الشجاع والشامخ ترافقت على الدوام مع الصمود والمقاومة ومواكبة مسيرة الثورة الاسلامية والحكومة الشعبية وسيستمر ذلك، ونؤمن بالوعد الالهي بالنصر .



واضاف: الكيان الصهيوني الجبان والحقير يصارع الموت في اوضاعه الداخلية والسياسية والامنية المضطربة ويرى بعينيه كل يوم افوله وزواله الذي وعد به امامي الثورة الاسلامية. لذا فان المحتلين وقتلة الاطفال يرون نجاتهم في عمليات الاغتيال والعنف والتخريب وهم غافلون عن غضب الله والموؤمنين وسيشهدون قريبا نتيجة اعمالهم في الدنيا والاخرة ولن تمر جريمتهم هذه بلا رد.



وقدم وزير الامن الايراني التبريكات والتعازي لقائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي (مد ظله العالي) واسرة الشهيد ورفاق دربه الابطال في الحرس الثوري والشعب الايراني المنجب للشهداء، باستشهاد العقيد في الحرس الثوري والمدافع عن ايران والاسلام ومراقد اهل البيت (ع) الشهيد حسن صياد خدائي، داعيا الباري تعالى بالصبر الجميل والاجر الجزيل لذويه.



وقال: من المؤكد ان تعاضد ووحدة وصمود الشعب الايراني الابي تعد اكبر عامل للانتصار والظفر على مؤامرات الاعداء واذنابهم.



يذكر ان العقيد صياد خدائي قد استشهد عصر الاحد اثر اصابته بخمس رصاصات اطلقها عليه ارهابيان يستقلان دراجة نارية حينما كان يعتزم الدخول الى منزله في طهران.