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الأربعاء 25 أيار 2022 ساعة 10:34

بنوك لبنانية تنسحب من قبرص

بنوك لبنانية تنسحب من قبرص
وقال المصدر إن هذه البنوك تعتزم إغلاق فروعها خلال فترة زمنية معينة بما يسمح لها بإنهاء عملياتها بطريقة منظمة.

وأضاف أن إغلاق فروع البنوك لن يؤثر سلبا على اقتصاد الجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط.

ويبلغ إجمالي الودائع والقروض، التي تحتفظ بها الفروع في الدولة الجزيرة أقل من 1 بالمائة من إجمالي ودائع وقروض النظام المصرفي القبرصي، وتعود غالبية هذه الودائع والقروض إلى أشخاص غير مقيمين.

ولم يتلق المركزي القبرصي أي تفسير بشأن القرار، لكن إغلاق فروع البنوك قد يكون محاولة من جانب السلطات اللبنانية لاستباق هروب رأس المال المحتمل وسط الفوضى الاقتصادية المستمرة في لبنان.

وطمأن المركزي القبرصي العملاء بأن جميع الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو مضمونة بالكامل.
رقم : 995990
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