انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين يودي بحياة طفلة سورية

وذكرت مصادر أن “لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر بطفلة خلال سيرها في أراض زراعية قريبة من قرية القسطل بمنطقة سلمية بريف حماة الشرقي ما أدى إلى استشهادها”.