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الأربعاء 25 أيار 2022 ساعة 14:58

الخارجية السورية تتوجه بطلب إلى بعثاتها في الخارج.. هذا مضمونه

الخارجية السورية تتوجه بطلب إلى بعثاتها في الخارج.. هذا مضمونه
وأفادت "سانا"، بأن وزارة الخارجية والمغتربين طلبت في بيان من جميع البعثات والسفارات السورية في الخارج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع السوريين بصورة مضمون المرسوم رقم 7 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022 والإعلان عن جاهزية البعثة أو السفارة لاستقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بالمرسوم ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي.

وجاء في بيان الخارجية: “طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من جميع بعثاتها وسفاراتها وقنصلياتها في الخارج العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المواطنين السوريين في منطقة عمل البعثة بصورة مضمون هذا المرسوم والإعلان عن جاهزية البعثة لاستقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بالمرسوم ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي من خلال تقديم طلب عبر الحضور الشخصي”.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستقوم بأسرع وقت ممكن بالتأكد ما إذا كان المرسوم يشمل الأسماء التي سيتم إرسالها عبر منصة تم إنشاؤها لهذا الغرض في وزارة الداخلية ليصار إلى موافاة البعثات بالمطلوب أصولاً.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022 ونظراً لوجود سوريين مقيمين خارج سورية ممن قد يشملهم المرسوم ويرغبون بالتأكد من ذلك بشكل رسمي.
رقم : 996012
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