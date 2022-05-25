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الأربعاء 25 أيار 2022 ساعة 18:19

رئيس حزب العمال البريطاني لجونسون: حان الوقت لتحزم حقائبك!

رئيس حزب العمال البريطاني لجونسون: حان الوقت لتحزم حقائبك!
وفي تصريح خلال مجلس العموم، قال ستارمر لجونسون: "لا يمكنك أن تكون مشرعا قانونيا ومخالفا للقانون في آن واحد.. حان الوقت لحزم حقائبك، عندها فقط يمكن للحكومة أن تعمل من جديد، وعندها فقط يمكن اقتلاع الفساد واستعادة كرامة ذلك المنصب العظيم والديمقراطية التي يمثلها".

واعتبر أن "جونسون وضع معايير متدنية جدا".

يذكر أنه على خلفية فضيحة "بارتي غيت"، أصدرت الشرطة ما مجموعه 126 غرامة على 83 شخصا بسبب الأحداث، التي حصلت بين مايو 2020 وأبريل 2021، ومن بين الذين غرموا، 53 رجلا و73 امرأة، وفرضت أكثر من غرامة على بعض الأشخاص، إلا أنه فرضت غرامة واحدة فقط على جونسون بسبب حفل بمناسبة عيد ميلاده الذي أقيم في داونينغ ستريت في 19 يونيو 2020.

وأصبح أول رئيس وزراء في التاريخ البريطاني يتم تغريمه أثناء وجوده في منصبه.
مصدر : وكالات
رقم : 996040
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