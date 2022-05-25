الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 25 أيار 2022 ساعة 18:20

قتلى وجرحى في إقتتال عشائري في ريف الحسكة الشمالي الغربي

قتلى وجرحى في إقتتال عشائري في ريف الحسكة الشمالي الغربي
وأفادت مصادر محلية، بأنه وعلى خلفية مقتل ارهابي من ما يسمى بـ"أحرار الشرقية" وهي احدى المجموعات الارهابية التابعة لما يسمى بـ "الجيش الحر" التابع لتركيا وينتمي الإرهابي إلى قبيلة العكيدات ليلة أمس في مدينة رأس العين ، عمدت قبيلة العكيدات إلى حشد جميع المسلحين الموالين لها في رأس العين وريفها بريف الحسكة.

وقدّمت كل من عشيرة القرعان والعدوانة دعم عبر المسلحين والأسلحة للعكيدات، ليبدأ المسلحون هجوماً عنيفاً مع ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء هجوماً عنيفاً على ارهابيين من عدة مجموعات متواجدة في المدينة من باقي المناطق السورية.

وتمكنت عشيرة العكيدات من السيطرة على عدة أحياء في رأس العين، بالإضافة للسيطرة على مقرات عسكرية وأسلحة للمجموعات الارهابية من خارج رأس العين، وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل 3 ارهابيين وإصابة 8 آخرين من المجموعات الارهابية التي هاجمهم مسلحي العكيدات، كما تمكن الأخير من أسر 8 ارهابيين من المجموعات الارهابية، فيما أصيب 3 مدنيين بينهم طفل وسيدة بجروح وذلك لوقوع الاشتباكات بين الأحياء المدنية وسط حالة من الخوف والذعر، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة وسط وصول تعزيزات عسكرية للقبيلة إلى المدينة قادمة من الريف.
مصدر : وكالات
رقم : 996041
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: يوم الانتصار على "إسرائيل" هو من أيام الله
السيد نصر الله: يوم الانتصار على "إسرائيل" هو من أيام الله
قاآني: الاحتلال لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله
قاآني: الاحتلال لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله
25 أيار 2022
اللواء سلامي: سننتقم لكل قطرة أريقت من دماء شهدائنا
اللواء سلامي: سننتقم لكل قطرة أريقت من دماء شهدائنا
25 أيار 2022
مندوبة ايران: أبو عاقلة ضحية غياب الارادة الدولية تجاه الجرائم الصهيونية
مندوبة ايران: أبو عاقلة ضحية غياب الارادة الدولية تجاه الجرائم الصهيونية
25 أيار 2022
وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي
وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي
25 أيار 2022
حماس تبدي استعدادها لمعركة جديدة.. القدس والأسرى خطر أحمر
حماس تبدي استعدادها لمعركة جديدة.. القدس والأسرى خطر أحمر
25 أيار 2022
تبون إلى إيطاليا .. الجزائر تستكمل"دبلوماسية الغاز" ضد إسبانيا
تبون إلى إيطاليا .. الجزائر تستكمل"دبلوماسية الغاز" ضد إسبانيا
25 أيار 2022
‘‘حج الغريبة‘‘ في تونس .. موسم ديني أم فرصة للتطبيع؟
‘‘حج الغريبة‘‘ في تونس .. موسم ديني أم فرصة للتطبيع؟
25 أيار 2022
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
24 أيار 2022
فضيحة "آل خليفة" الجديدة في انتهاك حقوق المواطنين البحرينيين
فضيحة "آل خليفة" الجديدة في انتهاك حقوق المواطنين البحرينيين
24 أيار 2022
كواليس السيناريو الأمريكي - التركي الجديد للإرهابيين في إدلب
كواليس السيناريو الأمريكي - التركي الجديد للإرهابيين في إدلب
24 أيار 2022
جذور سقوط حزب ‘‘بينيت‘‘... شريان حياة الكيان تحت مقصلة المقاومة
جذور سقوط حزب ‘‘بينيت‘‘... شريان حياة الكيان تحت مقصلة المقاومة
24 أيار 2022
بعد مرور عام على ‘‘سيف القدس‘‘... هل سنشهد قريبا ‘‘سيف القدس 2‘‘
بعد مرور عام على ‘‘سيف القدس‘‘... هل سنشهد قريبا ‘‘سيف القدس 2‘‘
24 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟