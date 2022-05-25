قتلى وجرحى في إقتتال عشائري في ريف الحسكة الشمالي الغربي

وأفادت مصادر محلية، بأنه وعلى خلفية مقتل ارهابي من ما يسمى بـ"أحرار الشرقية" وهي احدى المجموعات الارهابية التابعة لما يسمى بـ "الجيش الحر" التابع لتركيا وينتمي الإرهابي إلى قبيلة العكيدات ليلة أمس في مدينة رأس العين ، عمدت قبيلة العكيدات إلى حشد جميع المسلحين الموالين لها في رأس العين وريفها بريف الحسكة.



وقدّمت كل من عشيرة القرعان والعدوانة دعم عبر المسلحين والأسلحة للعكيدات، ليبدأ المسلحون هجوماً عنيفاً مع ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء هجوماً عنيفاً على ارهابيين من عدة مجموعات متواجدة في المدينة من باقي المناطق السورية.



وتمكنت عشيرة العكيدات من السيطرة على عدة أحياء في رأس العين، بالإضافة للسيطرة على مقرات عسكرية وأسلحة للمجموعات الارهابية من خارج رأس العين، وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل 3 ارهابيين وإصابة 8 آخرين من المجموعات الارهابية التي هاجمهم مسلحي العكيدات، كما تمكن الأخير من أسر 8 ارهابيين من المجموعات الارهابية، فيما أصيب 3 مدنيين بينهم طفل وسيدة بجروح وذلك لوقوع الاشتباكات بين الأحياء المدنية وسط حالة من الخوف والذعر، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة وسط وصول تعزيزات عسكرية للقبيلة إلى المدينة قادمة من الريف.