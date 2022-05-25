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الأربعاء 25 أيار 2022 ساعة 18:21

الصحة الإيرانية: 5 وفيات جديدة فقط بفيروس كورونا

الصحة الإيرانية: 5 وفيات جديدة فقط بفيروس كورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأربعاء إلی 141 ألفا و293 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلی تسجيل 293 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلی 7 ملايين و230 ألفا و882 شخصا.

وأضافت أن 626 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت أن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 39 ألف و342 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و 90 ألف و424 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.
رقم : 996042
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