الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 25 أيار 2022 ساعة 18:25

بيان آية الله قاسم حول انتخابات 2022 المقبلة في البحرين

بيان آية الله قاسم حول انتخابات 2022 المقبلة في البحرين
وجاء في نص بيان آية الله قاسم بهذا الخصوص:

بسم الله الرحمن الرَحيم

تنازل الشعوب عن حقها السياسي -وسائر حقوقها الأخرى- للحكومات جريمة كبرى فيها فساد الطرفين.

الرَأي الصحيح الذي لا ينبغي المراء فيه هو إما انتخابات فيها حل لمشكلات الشَعب، وإما لا مشاركة شعبيَة تزيد من طغيان الحكم واستبداده.

ولكنَ الباحثين عن المال والمنصب لا يعيرون الحق سمعا، ولا كوارث الشعوب هما.

الكلام عن الانتخابات يزيد لدى الشعوب من حضور حق الشهداء والسجناء المعذبين عليها، ويثير غيرتها على دينها وكرامتها، ويشدد من تمسُكها بحقها في الحرية والكرامة.

ومدهش جدا أن يتحول إلى فرصة استغفال واستحمار من الحكومات للشعوب، وتكريس للديكتاتورية باسم الديموقراطية، فانتبهوا، انتبهوا.

عيسى أحمد قاسم
25 مايو 2022 م
مصدر : وكالات
رقم : 996044
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: يوم الانتصار على "إسرائيل" هو من أيام الله
السيد نصر الله: يوم الانتصار على "إسرائيل" هو من أيام الله
قاآني: الاحتلال لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله
قاآني: الاحتلال لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله
25 أيار 2022
اللواء سلامي: سننتقم لكل قطرة أريقت من دماء شهدائنا
اللواء سلامي: سننتقم لكل قطرة أريقت من دماء شهدائنا
25 أيار 2022
مندوبة ايران: أبو عاقلة ضحية غياب الارادة الدولية تجاه الجرائم الصهيونية
مندوبة ايران: أبو عاقلة ضحية غياب الارادة الدولية تجاه الجرائم الصهيونية
25 أيار 2022
وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي
وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي
25 أيار 2022
حماس تبدي استعدادها لمعركة جديدة.. القدس والأسرى خطر أحمر
حماس تبدي استعدادها لمعركة جديدة.. القدس والأسرى خطر أحمر
25 أيار 2022
تبون إلى إيطاليا .. الجزائر تستكمل"دبلوماسية الغاز" ضد إسبانيا
تبون إلى إيطاليا .. الجزائر تستكمل"دبلوماسية الغاز" ضد إسبانيا
25 أيار 2022
‘‘حج الغريبة‘‘ في تونس .. موسم ديني أم فرصة للتطبيع؟
‘‘حج الغريبة‘‘ في تونس .. موسم ديني أم فرصة للتطبيع؟
25 أيار 2022
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
24 أيار 2022
فضيحة "آل خليفة" الجديدة في انتهاك حقوق المواطنين البحرينيين
فضيحة "آل خليفة" الجديدة في انتهاك حقوق المواطنين البحرينيين
24 أيار 2022
كواليس السيناريو الأمريكي - التركي الجديد للإرهابيين في إدلب
كواليس السيناريو الأمريكي - التركي الجديد للإرهابيين في إدلب
24 أيار 2022
جذور سقوط حزب ‘‘بينيت‘‘... شريان حياة الكيان تحت مقصلة المقاومة
جذور سقوط حزب ‘‘بينيت‘‘... شريان حياة الكيان تحت مقصلة المقاومة
24 أيار 2022
بعد مرور عام على ‘‘سيف القدس‘‘... هل سنشهد قريبا ‘‘سيف القدس 2‘‘
بعد مرور عام على ‘‘سيف القدس‘‘... هل سنشهد قريبا ‘‘سيف القدس 2‘‘
24 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين
‘‘بايدن‘‘ يبيع رداء حقوق الإنسان مقابل حفنة من الريالات السعودية
الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني يفقد أغلبيته.. هل بدأت مرحلة الانهيار؟
هل تجرؤ السعوديّة على إعلان تطبيعها مع "إسرائيل"؟